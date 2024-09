OM ‍: Une signature surprise arrachée par Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Grand espoir du centre de formation de l’OM, Darryl Bakola semblait promis à un départ, faute d’accord pour la signature de son premier contrat professionnel. Mais la tendance est en train de s’inverser.

Quelques semaines après avoir bouclé la signature d’Enzo Sternal, l’Olympique de Marseille pourrait réaliser un deuxième gros coup avec les joueurs de son centre de formation. Courtisé par les plus grands clubs européens, y compris l’AS Monaco, Darryl Bakola est considéré en interne comme le plus gros talent de la pouponnière olympienne. Mais ces dernières semaines, les négociations étaient au point mort entre l’entourage du joueur et la direction olympienne. Dans le camp de Darryl Bakola, l’argument financier n’a jamais été avancé en critère n°1 au contraire de son temps de jeu et de son poste.

A priori, les positions des deux camps se sont rapprochées au cours des derniers jours au point que l’optimisme soit désormais de rigueur selon le compte insider Massilia Zone. « Gros optimisme dans le dossier Darryl Bakola ! Le joueur devrait potentiellement prolonger son contrat avec l'OM au cours de la trêve internationale ! "Cela n'a jamais été une question d'argent" confie-t-on dans l'entourage du joueur. Le natif de Clichy et ses proches voulaient "rendre au club tout ce qu'il lui a apporté." L'AS Monaco avait essayé de l'attirer en fin de mercato » affirme le compte X spécialisé sur l’actualité de l’Olympique de Marseille.

L'OM confiant pour prolonger Bakola

En cas de signature de Darryl Bakola, Pablo Longoria réaliserait un très joli coup. Au début du mois d’août, La Provence confiait dans ses colonnes que le joueur de 17 ans avait refusé un salaire à 30.000 euros par mois ainsi qu’une prime à la signature avoisinant les 200.000 euros et réclamait uns alaire à six chiffres pour signer son premier contrat pro avec l’OM. Une version qui a toujours été démentie par le clan du joueur, qui pourrait donc s’engager en faveur du club olympien. Un renfort de poids pour Roberto De Zerbi si cela se confirmait au milieu de terrain avec un joueur autant de cinq buts en National U19 la saison dernière, et qui avait été écarté du groupe pro courant août en raison de sa situation contractuelle.