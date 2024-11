L’OM sans défense, Benatia flaire un joli coup

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lucide sur les difficultés de l’Olympique de Marseille dans le secteur défensif, Medhi Benatia envisage de recruter cet hiver. Le conseiller sportif travaille déjà sur plusieurs pistes, y compris celle menant au Français Olivier Boscagli au PSV Eindhoven.

Cette défaite à domicile contre l’AJ Auxerre (1-3) va laisser des traces. Sans parler de la déclaration de l’entraîneur Roberto De Zerbi, prêt à quitter son poste si nécessaire, l’Olympique de Marseille a confirmé ses difficultés sur le plan défensif avant la trêve internationale. Le capitaine Leonardo Balerdi peine à assumer son nouveau statut, tandis que la recrue Lilian Brassier ne parvient pas à retrouver son niveau. Suffisant pour éjecter l’ancien Brestois dès cet hiver ?

Benatia cherche un défenseur

« Les défenseurs qui sont arrivés au mercato sont des joueurs de grande qualité, répondait Medhi Benatia sur RMC mardi. Si on y croyait il y a trois mois, on y croit encore aujourd'hui. » Si les flops de l’été ne seront pas poussés vers la sortie, le conseiller sportif a quand même laissé la porte ouverte à d’éventuels renforts en janvier. « On peut toujours regarder comment renforcer l'équipe. Ce sera fait », a promis le dirigeant que l’on sait attentif à la situation difficile de Benoît Badiashile à Chelsea. Ce n’est évidemment pas la seule piste étudiée par Medhi Benatia.

Selon les informations de Jeunes Footeux, le bras droit du président Pablo Longoria s’intéresse également à Olivier Boscagli (26 ans). Celui qui avait débuté sa carrière à Nice en tant que latéral gauche a réussi sa reconversion au poste de défenseur central et fait partie des piliers de Peter Bosz au PSV Eindhoven. Cette saison, le Français a débuté toutes les rencontres de son équipe toutes compétitions confondues. L’ancien Niçois n’est clairement pas écarté alors que son contrat expire l’été prochain. Une belle occasion à saisir pour l’Olympique de Marseille en vue d’une arrivée libre, ou via un transfert à prix réduit en janvier.