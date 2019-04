OM : Une saison ratée et des dirigeants choqués, c'est à cause du PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Habitué à rafler tous les trophées nationaux en France, le Paris Saint-Germain s’est contenté du championnat cette saison.

La finale de la Coupe de la Ligue entre Guingamp et Strasbourg avait déjà surpris, mais la défaite ce samedi au Stade de France contre Rennes en Coupe de France a scotché tout le monde. Dommage pour tous ceux qui avaient misé sur une victoire parisienne afin de dégager une place de plus en Coupe d’Europe pour le championnat, comme c’est le cas habituellement. Car du coup, la cinquième place ne sera pas synonyme de Coupe d’Europe. Celle-ci est actuellement occupée par l’OM, qui devra faire un petit miracle pour aller griller Saint-Etienne, à cinq points devant à quatre journées de la fin. Et le club provençal tombe clairement de haut avec cette défaite du PSG qui pourrait transformer la saison phocéenne en cauchemar.

En effet, L’Equipe annonce ce mardi que les dirigeants estimaient pouvoir sauver leur saison avec cette cinquième place au minimum qualificative pour l’Europa League. Mais ce bouleversement risque de changer radicalement le bilan de Rudi Garcia, qui aura du mal à survivre à une saison avec autant d’échecs, que ce soit en Coupe d’Europe, en Ligue 1, mais aussi en Coupe de France face à Andrézieux par exemple. De quoi provoquer un été plus difficile que prévu. Un mal pour un bien, estiment en tout cas de nombreux supporters de l’OM…