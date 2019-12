OM : Une prolongation pour Thauvin, la surprise du mercato

Dans : OM.

Malgré la très longue absence de Florian Thauvin, l’un des meilleurs joueurs de son effectif, l’Olympique de Marseille réalise une première partie de saison presque parfaite.

Hormis l’accroc en Coupe de la Ligue, et l’élimination précoce contre Monaco dès les seizièmes de finale, le club phocéen effectue un sans-faute en championnat. Dauphin du PSG avec plusieurs longueurs d’avance sur ses poursuivants, l’OM sera encore plus redoutable en 2020 avec le retour de Florian Thauvin. Blessé à la cheville depuis le mois de septembre dernier, l’attaquant de 26 ans poursuit sa rééducation et devrait être disponible en février. En attendant, la situation contractuelle de Flotov continue d’inquiéter à Marseille... En fin de contrat en juin 2021, le champion du monde arrive dans une phase critique. L’été prochain, il aura le choix entre une prolongation, un transfert à moindre coût ou un statut quo jusqu’à la fin de son bail avant un départ libre. Dans tous les cas, l’OM sera perdant. Par conséquent, Le Phocéen estime que Marseille ferait bien d’ouvrir de nouvelles discussions avec Thauvin dès maintenant.

« Ne faudrait-il pas ouvrir le dossier Thauvin dès aujourd'hui pour s'éviter un mal de crâne estival ? Ainsi, un gentlemen's agreement entre la direction et le joueur pourrait être trouvé autour d'une prolongation ne bloquant pas un départ en cas d'offre convenable aux deux parties. Il faudra aussi sans doute aller jusqu'à une revalorisation salariale. Une telle offre serait une couverture pour le club, qui ne risquerait plus de devoir lâcher son ailier droit pour des clopinettes. L'OM hésite peut-être en attendant de le revoir à l'oeuvre et doute d'un retour au maximum de ses capacités, mais ce serait un pari qui pourrait bien être risqué… », écrit le média phocéen, qui sait que l’OM devra proposer le plus gros salaire du club à son meilleur buteur des dernières saisons. Et potentiellement avant l’Euro 2020, où la côte de Thauvin pourrait changer et attirer enfin l’oeil des grands clubs européens.