OM : Atlético, Naples, Roma… Thauvin est incontournable au mercato

Dans : OM, Mercato.

Contraint de vendre pour limiter les sanctions du fair-play financier, l’Olympique de Marseille va tenter de transférer au moins un joueur à forte valeur marchande.

Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, Florian Thauvin (26 ans) a le profil idéal pour équilibrer les comptes du club phocéen. D’ailleurs, l’ailier français avait confié qu’il partirait en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions. Depuis, l’ancien joueur de Newcastle changé de discours et se dit prêt à rester. Peut-être parce qu’il s’est aperçu que son agent n’avait pas d’offre à lui proposer. Une situation qui, selon le journaliste Manu Lonjon, ne devrait pas durer.

Thauvin a toujours la cote

« C’est un avis et pas une info, mais je pense qu’il va partir, a commenté notre confrère de Yahoo Sport. C’est de bon ton par ici de le dénigrer, etc. Mais c’est un joueur qui a du talent, des grosses statistiques, et qui intéresse beaucoup de clubs. Alors d’accord, il n’intéresse probablement pas le Barça, le Real. Mais je suis convaincu que des grands clubs comme l’Atlético Madrid, Naples ou la Roma, sont intéressés par Florian Thauvin. »

« Il y a forcément plus de clubs intéressés en Italie et en Espagne qu’en Angleterre puisqu’il a eu une mauvaise expérience là-bas, a reconnu le spécialiste. Mais il a la cote, il devrait avoir des offres. Rome ou Naples, ce sont des clubs qui lui iraient bien. » Rappelons que l’international français aurait été observé par Arsenal pendant la saison. Rien ne dit que les Gunners passeront à l’action, mais cet intérêt confirme que Thauvin n’est pas oublié.