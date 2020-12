OM : Une première recrue le 4 janvier à Marseille ?

Dans : OM.

Dans une interview accordée à L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud a bien fait comprendre que l’Olympique de Marseille ne ferait pas de folies cet hiver au mercato.

Dans le contexte actuel financier et sanitaire actuel, il est évident que l’OM n’aura pas les moyens de casser sa tirelire sur un gros joueur au cours du mois de janvier. Cela étant, des joueurs tels que Morgan Sanson ou Duje Caleta-Car ne seront pas retenus en cas de grosse offre. Pour l’entraîneur André Villas-Boas, chaque gros départ devra être compensé par la signature d’un nouveau joueur. C’est ainsi que les recruteurs olympiens explorent un certain nombre de pistes malines sur le marché des transferts. Et à en croire les informations du compte Twitter @treize013, une première arrivée est sur le point de se concrétiser.

L’insider croit savoir que l’Olympique de Marseille devrait rapidement boucler la venue de Mamadou Lamine Camara, grand espoir Sénégalais de 17 ans évoluant à l’AF Darou Salam. La signature du contrat professionnel de ce jeune joueur prometteur est prévue pour le 4 janvier. S’il est bien précisé que Mamadou Lamine Camara va signer un contrat professionnel, il n’est en revanche pas indiqué si le milieu de terrain est recruté pour renforcer la réserve de l’Olympique de Marseille ou s'il intégrera directement le groupe professionnel. Si la vérité se situe dans la seconde hypothèse, cela pourrait vouloir dire que sa venue a en partie pour but de compenser un départ au milieu de terrain, un secteur de jeu où Boubacar Kamara et Morgan Sanson sont courtisés. Reste également à voir l’indemnité de transfert que réglera l’Olympique de Marseille au club sénégalais…