OM : Une première piste au milieu, son prix va faire peur

Dans : OM, Mercato.

Parmi les premiers chantiers d’André Villas-Boas pour cet été, se trouve le milieu de terrain, où les leaders attendus Luiz Gustavo et Kevin Strootman ont beaucoup déçu.

Ils pourraient tous les deux aller voir ailleurs afin de laisser la place à un jeune à fort potentiel qui plait beaucoup à la direction de l’OM. Il s’agit d’Olivier Ntcham, international espoir tricolore qui évolue du côté du Celtic Glasgow. Blessé cette saison, il n’a pas pu donner sa pleine mesure, mais le Franco-Camerounais découvert au Havre par Manchester City, avec qui il n’a finalement jamais joué, a su montrer ses qualités de puissance lors de ses utilisations en Ecosse.

Selon le Daily Record, Ntcham est donc sollicité par l’OM mais aussi par le FC Porto, qui a déjà tenté de le recruter il y a un an. A l’époque, les Dragons avaient buté sur la fermeté du Celtic, qui avait repoussé une offre de 15 ME. Autant dire qu’il faudrait peut-être atteindre la barre des 20 ME pour enlever la mise, pour un joueur acheté 5 ME par le club de Glasgow en 2017. Un investissement loin d’être anodin pour Marseille, qui cherche à dégraisser dans un premier temps mais ne veut pas non plus voir de bonnes affaires lui passer sous le nez.