OM : Une piste se referme au mercato, Thauvin s'en fiche

Dans le viseur du FC Valence, Florian Thauvin a de moins en moins de chances de signer en faveur du récent 4e de Liga, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Et pour cause, le club valencian traverse une petite tempête en interne et son directeur sportif Mateu Alemany, principal admirateur de Florian Thauvin, pourrait en faire les frais. Plus que jamais, « Flotov » semble parti pour rester à Marseille malgré l’absence de coupe d’Europe. Mais selon La Provence, cela ne pose aucun problème au principal intéressé, comme un poisson dans l’eau à Marseille.

« Pour Florian Thauvin, la piste Valence a pris une mauvaise tournure, hier, le directeur sportif Mateu Alemany qui milite pour sa venue se trouvant dans l'oeil du cyclone. Avec le transfert annoncé de Nicolas Pépé vers Arsenal, d'autres options pourraient éclore pour le champion du monde qui, avec l'Euro-2020 dans la ligne de mire, ne fait pas, non plus, une fixette sur un départ » indique le quotidien marseillais, pour qui Florian Thauvin ne fera pas des pieds et des mains pour quitter l’Olympique de Marseille au mercato, bien au contraire.