OM : A Marseille, Rudi Garcia n'a pas compris où il a mis les pieds

Dans : OM, Ligue 1.

Placé dans une situation critique au sein de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia a clairement été pointé du doigt par Willy Sagnol.

Il y a quelques mois, quand le club phocéen allait en finale de l'Europa League, Rudi Garcia était le héros de tout un peuple ou presque. Mais en cette nouvelle année 2019, l'entraîneur olympien est clairement l'homme à abattre dans la crise actuelle. Sifflé comme jamais au Vélodrome dimanche dernier après le nul contre Monaco (1-1), le coach essuie de nombreuses critiques à Marseille. Les supporters lui reprochent notamment une communication trop positive et pas assez franche par rapport à la situation. Un sentiment que Willy Sagnol ne peut que valider, vu qu'il pense que Garcia doit arrêter de se chercher des excuses après les défaites.

« Quand tu es supporter et que tu as un entraîneur qui dit tout le temps 'si on a perdu, c'est de la faute de l'arbitre', ou que quand il y a rien à dire sur l'arbitre il dit 'ah, c'est que l'on a pas eu de chance', forcément, ça crée de la tension... Mais Rudi Garcia, il a toujours été comme ça, dans sa communication. Il n'a jamais pris les choses en frontal. Il y a des choses qui passeraient peut-être ailleurs, mais qui ne passent pas à Marseille. Parce que l'attente et la passion des gens pour le foot à Marseille, c'est hors du commun, ça n'existe nulle part ailleurs », a balancé, sur RMC, le consultant, qui pense donc que la cassure est réelle entre Garcia et les ultras de l'OM. Il faut dire que l'entraîneur phocéen n'a rien fait pour arranger les choses, en refusant plus ou moins d'échanger avec eux, aux côtés de ses joueurs.