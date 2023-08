OM ‍: Une piste s'écroule, le futur ailier arrive discrètement

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant de couloir d’ici la fin du mercato, l’OM a été associé à Alexis Saelemaekers mais l’international belge de l’AC Milan va poursuivre sa carrière en Espagne et ne rejoindra donc pas Marseille.

Alexis Saelemaekers ne rejoindra pas l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Mardi après-midi, plusieurs journalistes relayaient pourtant un supposé intérêt du club phocéen pour l’international belge (11 sélections), dont la place à l’AC Milan est en grand danger au vu du mercato colossal réalisé par le club lombard cet été. La piste semblait crédible puisque Marseille est à la recherche d’un voire deux joueurs offensifs d’ici la fin du mercato, principalement pour occuper le couloir gauche.

Saelemaekers à l'OM, Marseille négocie avec Milan ! https://t.co/742WLFpiGN — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2023

Régulièrement utilisé par Stefano Piolo la saison dernière, Alexis Saelemaekers va bel et bien quitter Milan cet été… mais pas pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Alors que Fabrizio Romano a démenti l’information selon laquelle le Belge était dans le viseur de l’OM, on apprend ce mercredi via le journaliste Nicolo Schira qu’un accord est sur le point d’être trouvé pour le transfert de Saelemaekers du côté du Bétis Séville. On se dirige à priori vers un prêt avec une option d’achat dont le montant n’a pas encore filtré mais devrait osciller entre 10 et 20 millions d’euros pour le joueur de l’AC Milan du côté du Bétis Séville.

Saelemaekers en direction du Bétis Séville

Une fausse piste de plus donc pour l’OM, dont l’identité de la future recrue au poste d’ailier gauche est toujours un mystère. Ce ne sera pas Alexis Saelemaekers ni Wilson Isidor, qui avait un accord contractuel avec Marseille mais dont la piste a finalement été abandonnée par l’état-major olympien. Également associé au club marseillais en Allemagne, Nadiem Amiri du Bayer Leverkusen n’est pas non plus une piste sérieuse de Pablo Longoria et de Javier Ribalta. Assurément, le board de l’Olympique de Marseille prépare quelques coups secrets dans cette dernière ligne droite du mercato alors que deux à trois joueurs (hors départs à compenser) sont espérés.