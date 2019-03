OM : Une pépite repérée en Turquie, son prix explose

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen, Premier League.

Malgré le réveil de Valère Germain en deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille va devoir recruter devant cet été.

Conserver Mario Balotelli ne sera pas une mince affaire, tandis que Kostas Mitroglou est prêté pour deux saisons en Turquie. Le Grec évolue au Galatasaray Istanbul, et c’est dans ce même club que les recruteurs marseillais pensent trouver la perle rare. En effet, selon le média turc Ajansspor, l’OM aimerait faire signer le jeune et prometteur Henry Onyekuru. A 21 ans, le Nigérian formé au Sénégal est prêté depuis deux ans par Everton. Tout d’abord à Anderlecht où il parvient à passer le cap des 10 buts, puis désormais à Galatasaray avec qui il marche aussi très fort. Le club anglais a de grandes chances de le récupérer en fin de saison, pour mieux le vendre ?

Cela semble possible puisque, outre l’OM, le PSG s’est montré intéressé par son profil par le passé, tandis que le Bayern Munich s’est directement renseigné auprès d’Everton pour discuter d’un transfert définitif. S’il continue sur cette lancée, Henry Onyekuru pourrait toutefois rapidement être hors de prix pour l’OM, puisque le quotidien turc Fanatik évoque un possible transfert à partir de 30 ME. Un prix prohibitif mais qui montre que les dirigeants marseillais ne sont pas les seuls à avoir détecté le potentiel de cette pépite du Nigéria.