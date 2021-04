OM : Une pépite de L2, Marseille arrive !

Dans : OM.

Après Amine Adli de Toulouse, l'OM lorgnerait sur Ismael Doucouré, jeune défenseur de 17 ans évoluant à Valenciennes.

La prochaine intersaison de l'Olympique de Marseille s'annonce très mouvementée. Entre les joueurs en fin de contrat (Florian Thauvin, Jordan Amavi), ceux qui pourraient partir contre de belles offres (Boubacar Kamara, Valentin Rongier) ou encore les joueurs seulement prêtés dont l'avenir n'a rien d'assuré (Pol Lirola, Olivier Ntcham, Leonardo Balerdi...), l'effectif marseillais s'apprête à être radicalement bouleversé. Au four et au moulin en ce qui concerne le mercato, le nouveau président Pablo Longoria sait qu'il devra faire avec des moyens limités pour offrir une équipe compétitive à Jorge Sampaoli.

C'est dans cette optique que l'OM espère bien dénicher de jeunes joueurs peu chers avec un fort potentiel. L'idée est de renforcer l'équipe à court terme, mais également d'anticiper de futures plus values grâce à d'éventuels transferts. Les dirigeants olympiens surveillent donc avec attention la Ligue 2. Amine Adli, auteur d'une très belle saison avec Toulouse, est l'une des priorités de Pablo Longoria. Après avoir tenté une première fois sa chance l'hiver dernier, le boss de l'OM reviendra à la charge cet été. Mais Adli n'est pas le seul talent de Ligue 2 qui intéresse Marseille...

Doucouré également surveillé

Mais le jeune attaquant de Toulouse n'est pas la seule pépite de Ligue 2 que Pablo Longoria surveille attentivement. En effet,La Voix du Nord révèle que l'OM garde un oeil sur la progression d'Ismael Doucouré. À seulement 17 ans, le défenseur central est l'une des révélations de la saison. Désormais solidement installé dans l'équipe première avec huit titularisations sur les neufs derniers matchs, il a même été convoqué avec l'équipe de France U19. Lié avec Valenciennes jusqu'en 2023, sa valeur est estimée à environ six millions d'euros. Une somme pas inabordable pour l'OM, d'autant plus que le profil de Doucouré entrerait parfaitement dans la nouvelle politique du club. Reste un dernier problème, comme chaque jeune joueur au gros potentiel, la concurrence sera rude, et l'OM serait bien inspiré de finaliser le dossier au plus vite sous peine de voir les plus gros clubs européens venir faire capoter leurs plans.