OM : Amine Adli à Marseille, Longoria frappe fort

Dans : OM.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal, Amine Adli sera la grande priorité de Pablo Longoria en vue de la saison prochaine.

C'est la grande révélation de la saison en Ligue 2. Avec sept buts et cinq passes décisives au compteur en 28 matchs, Amine Adli joue un grand rôle dans la bonne saison de Toulouse. Si le TFC est en lutte pour une remontée directe en L1, à la troisième place derrière Clermont à la différence de buts, c'est en grande partie grâce à sa jeune pépite. À 20 ans, Adli impressionne tout le monde. Pas étonnant donc de voir que l'attaquant français figure sur les tablettes des plus grands clubs, et notamment celles de l'OM. En janvier dernier, Adli représentait l'une des pistes prioritaires de Marseille. Selon La Provence, Pablo Longoria avait même fait le déplacement à Toulouse pour rencontrer l'attaquant et ses proches. Un acte qui avait fini de convaincre Adli, mais le TFC avait finalement mis son veto sur ce transfert. Sans prendre le temps d'écouter les arguments financiers de Marseille, Toulouse avait effectivement voulu garder son joueur, un peu contre son gré, pour tenter de mener la mission remontée à bien.

Longoria veut finir le travail dans le dossier Adli

Mais l'été prochain, la donne ne sera pas la même. Vu qu'à la suite de ce faux départ, Adli ne veut plus entendre parler d'une prolongation de contrat dans son club formateur. Autant dire qu'à un an de la fin de son bail au TFC, la pépite partira dès le prochain mercato. Et Longoria fera tout pour qu'il prenne la direction du Vélodrome. Car le président de l'OM a promis à Adli de revenir à la charge l'été prochain. Ce qui signifie donc qu'Adli a une vraie chance de poursuivre sa carrière à l'OM, si toutes les parties trouvent un accord autour d'un transfert estimé à 15 millions d'euros. Et si ce n'est pas le cas, Adli trouvera rapidement preneur sachant que de nombreux clubs européens suivent le dossier du virevoltant attaquant toulousain.