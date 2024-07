OM ‍: Une pépite argentine à 15 ME, Longoria jette l'épogne

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille est présent sur tous les fronts sur le marché des transferts. Avant de boucler le dossier menant à Pierre-Emile Höjbjerg, l’OM s’était intéressé à un jeune milieu argentin mais le dossier n’aboutira pas.

On l’a bien compris, l’ambition principale de l’Olympique de Marseille durant cet intersaison est de reconstruire une bonne partie de son effectif. Après une saison très décevante sur le plan sportif, l’OM a déjà enregistré plusieurs recrues et ce n’est pas terminé. Après les signatures de Lilian Brassier, Ismaël Koné et Mason Greenwood, la direction phocéenne souhaite se renforcer en Premier League, où Hwang Hee-chan (Wolverhampton) et Eddie Nketiah (Arsenal) sont pistés. Ces dernières heures, le club olympien a signé un nouveau coup de maître avec la signature imminente du milieu de terrain franco danois Pierre-Emile Höjbjerg en provenance de Tottenham dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 13,5 millions d’euros. Avant de se tourner vers le joueur des Spurs, l’OM avait ciblé un joueur argentin mais le dossier n’ira pas au bout.

Cible de l’OM, il signe en Arabie Saoudite

✍️ Ezequiel Fernández (2002) qui était une piste de l'OM lors de ce mercato estival ne devrait finalement pas rejoindre la France.



Le talentueux milieu de terrain argentin de Boca Juniors s'est mis d'accord avec Al Qadsiah (Arabie Saoudite).



Montant du transfert : 15 M€. — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) July 21, 2024

Selon les informations relayées par le compte Espoirs du Football sur X, l’Olympique de Marseille lorgnait le milieu argentin Ezequiel Fernandez (21 ans), joueur de Boca Juniors. Le joueur ne rejoindra pas la Canebière puisqu’un accord pour un transfert vers Al-Quadsiah, club d’Arabie Saoudite, pour un montant de 15 millions d’euros, a été trouvé ces dernières heures entre toutes les parties. Un dénouement qui a ensuite contraint la direction phocéenne à se tourner vers d’autres pistes, et celle menant à Höjbjerg a pu se débloquer rapidement. Ezequiel Fernandez ne rejoindra pas l’OM mais retrouvera au Moyen-Orient Pierre-Emerick Aubameyang, qui vient de s’engager avec la formation saoudienne. Pour un prix similaire, l’OM a ainsi privilégié l’expérience de l’international danois, qui compte de nombreux matchs dans les compétitions européennes avec son pays et son club dans la besace.