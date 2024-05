Le choix de Franck Haise fait paniquer Lens et l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

C’est la bombe du jour, Franck Haise a pris la décision de quitter le RC Lens cet été. Mais cette annonce ne va pas forcément faire le bonheur de l’OM, qui le courtise depuis plusieurs semaines.

A moins d’une grosse surprise, Franck Haise ne sera plus l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile que le technicien des Sang et Or, qui a pris du recul depuis une semaine et le match nul contre Montpellier lors de la dernière journée, va prochainement annoncer son départ du club. Les changements intervenus cette semaine ne vont pas dans le sens espéré par le Normand, déçu par le potentiel départ du directeur général Arnaud Pouille et de la possible arrivée de Diego Lopez, actuel responsable du recrutement des Girondins de Bordeaux.

Franck Haise veut quitter Lens...

En fin de contrat avec Lens en juin 2027, Franck Haise « souhaite quitter le club » selon le journal sportif. Un énorme coup dur pour Lens, qui va perdre son architecte, celui qui a fait de l’équipe nordiste une équipe du haut de tableau de la Ligue 1 ayant même disputé la Ligue des Champions la saison dernière. Cette nouvelle pourrait être accueillie avec joie par les dirigeants de l’Olympique de Marseille car Franck Haise semblait figurer parmi les trois pistes privilégiées par le duo Longoria-Benatia en compagnie de Paulo Fonseca et de Sergio Conceiçao.

... et envisage une année sabbatique

Mais du côté de Marseille, on attendra avant de déboucher le champagne puisque L’Equipe croit savoir que Franck Haise envisage sérieusement de prendre une année sabbatique. Autant dire que pour Marseille, il faudra se montrer extrêmement convaincant pour attirer Franck Haise, lequel semble fatigué après de nombreuses années à Lens, durant lesquelles il a multiplié les rôles. Jusqu’au début de la saison dernière, rappelons que le technicien normand était l’entraîneur de l’équipe première mais également le manager des Sang et Or, notamment en charge du développement des équipes de jeunes et féminines ou encore du recrutement. De multiples casquettes qui ont visiblement pesé sur Franck Haise à tel point que ce dernier envisage une année sabbatique. A moins qu’un club au projet très attrayant se manifeste dans les semaines à venir pour le faire changer d’avis.