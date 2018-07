OM : Une nouvelle recrue de choix pour Rudi Garcia

Dans : OM, Mercato, Dijon, Ligue 1.

Toujours en quête d'éléments supplémentaires pour renforcer son staff en vue d'un retour au sommet du football français, l'Olympique de Marseille vient de recruter Stéphane Jobard. Adjoint d’Olivier Dall’Oglio à Dijon depuis six saisons, l'ancien joueur du DFCO (1989-2006) quitte donc son poste pour prendre la direction du club phocéen.

Remplacé par David Linarès et Yann Daniélou dans le staff dijonnais, Jobi « travaillera pour optimiser la performance de l’équipe, ses fonctions seront complémentaires de celle du staff actuel et tourneront autour de la préparation psychologique et de la gestion des ressources humaines », annonce l'OM. Un nouveau challenge auprès de Rudi Garcia, son ancien entraîneur à Dijon, qui va lui permettre de découvrir le management d’une équipe de très haut niveau.

« C’est un mélange de deux sentiments : l’excitation et la tristesse. Je pars le cœur lourd en laissant mon club et ma ville, mais en même temps, il y a cette excitation de rejoindre un club du Top 4 de Ligue 1 Conforama. Pour ma formation, il me semble intéressant de voir à quoi ressemble le management de joueurs internationaux. Je coupe le cordon avec Dijon, je me mets en danger, ce sera hyper formateur », a lancé, sur le site du DFCO, Jobard, qui aura donc à cœur d'apporter toute son expertise au sein du Vélodrome.