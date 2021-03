OM : Marseille au niveau du Real et du Bayern, McCourt abuse

Dans : OM.

Interrogé sur les ambitions marseillaises par le journal l'Equipe, Frank McCourt a déclaré que l'objectif était de rivaliser avec les plus grands clubs européens.

Pour le dernier match de championnat sous les ordres de Nasser Larguet, l'Olympique de Marseille a été battu dans les toutes dernières minutes par Lille et un doublé de Jonathan David. Si le succès lillois s'est dessiné dans les ultimes instants de la rencontre, il est totalement mérité au vue de la physionomie du match. Une prestation qui n'a pas du rassuré Jorge Sampaoli selon Pierre Ménès. De quoi inquiéter Frank McCourt ? Bien au contraire ! Au cours d'un entretien accordé au journal l'Equipe, le dirigeant américain a confirmé que l'objectif du club était de rivaliser avec les plus grands.

« L’OM est-il capable de rivaliser avec des clubs comme le Bayern et le Real ? Oui je le pense vraiment. Ce qui m’excite à l’OM c’est précisément ce défi. J’ai toujours été dans la peau de David contre Goliath. Si une équipe comme l’OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées, et travailler dur. Parfois avoir trop de ressources peut être une faiblesse parce qu’on peut être suffisant. Et croyez-moi, l’argent ne sera jamais suffisant » a déclaré le boss de l'OM. Une communication hasardeuse qui reçoit de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux car elle semble faire écho au fameux « Champions Project » de Jacques Henri Eyraud qui avait fait plus de mal qu'autre chose à l'Olympique de Marseille. Avant de viser la victoire finale en Ligue des Champions, Jorge Sampaoli aura déjà pour mission de ramener Marseille vers le haut du classement en Ligue 1.