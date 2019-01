OM : Une invraisemblable décision pour Payet au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2021, Dimitri Payet vit une première moitié de saison assez terne, un peu à l'image de son club. Visiblement très marqué par sa blessure lors de la finale de l'Europa League, laquelle l'a probablement privé d'équipe de France et donc de titre mondial, Dimitri Payet n'a jamais réellement retrouvé le niveau qui avait fait fait de lui le moteur de l'OM la saison passée. Au point que désormais, son départ n'est plus un sujet tabou.

Et selon La Marseillaise, le Réunionnais ne serait plus totalement opposé à un transfert, ce qui serait évidemment un gros coup financier pour l'Olympique de Marseille, mais également une perte sportive. Le média local se fait même plus précis concernant Dimitri Payet. « Le capitaine olympien se pose des questions quant à son avenir. Un club chinois lui aurait transmis une offre particulièrement intéressante, et le Réunionnais n'y serait pas insensible », indique La Marseillaise. Agé de 31 ans, Dimitri Payet se pose inévitablement des questions sur son avenir, mais en rejoignant dès maintenant la Chine il sait que sportivement sa carrière sera finie, nombreux étant les joueurs partis de l'autre côté du globe et qui sont rapidement revenus.