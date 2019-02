OM : Une faute et un rouge pour Amavi, Marseille a son héros

Dans : OM, Ligue 1, Rennes.

Dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille a ramené un bon point de Rennes. En effet, les hommes de Rudi Garcia sont parvenus à égaliser malgré l’ouverture du score très précoce de Benjamin André, et étirent ainsi leur série d’invincibilité à 4 matchs, avant de recevoir Saint-Etienne dans le choc de la 27e journée, dimanche prochain. Mais l’OM n’aurait peut-être jamais ramené ce point sans le sacrifice de Jordan Amavi, lequel a stoppé Adrien Hunou dans sa course en position de dernier défenseur, alors que ce dernier se présentait devant Steve Mandanda à la 93e minute.

Un véritable sacrifice salué par le gardien marseillais… mais également par Julien Stéphan, l’entraîneur breton pourtant adversaire de l’OM dimanche. « Il s’est sacrifié pour son équipe, pour que l’on n’ait pas cette situation de face à face. Faute et intelligent, ces deux mots ne vont pas ensemble. Après, il s’est sacrifié pour son équipe, donc il sera jugé et puni en prenant des matchs de suspension. C’était une belle opportunité, mais on a eu d’autres avant. Mandanda a été bon » a confié l’entraîneur du Stade Rennais, beau joueur après cette rencontre et qui sait que Jordan Amavi a sans doute fait le geste utile à son équipe à ce moment du match pour éviter une défaite à Marseille.