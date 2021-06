OM : Une doublure pour Amavi, direction l’Argentine

Dans : OM.

Hyperactif en ce début de mercato, Pablo Longoria chasse les bonnes affaires pour renforcer l’effectif de l’OM.

Le président marseillais est en passe de boucler le transfert de Gerson pour un tarif avoisinant les 25 ME. Pablo Longoria dispose également d’un accord de principe avec Thiago Almada, mais négocie toujours avec les dirigeants du Vélez Sarsfield, qui réclament au moins 15 ME pour lâcher l’international espoirs de l’Argentine. Dans le secteur défensif, l’OM aura également besoin de renfort. Dans le couloir gauche, Jordan Amavi a prolongé mais aura besoin d’une doublure. Et pour cause, Yuto Nagatomo et Christopher Rocchia (libres) vont partir. C’est ainsi que selon Football Club de Marseille, les scouts de l’OM scrutent les bonnes affaires à travers le monde entier. Et un nom a retenu l’attention de l’état-major marseillais, celui de Lucas Olaza.

Le défenseur uruguayen de 26 ans, sous contrat avec Boca Juniors, était prêté au Real Valladolid cette saison. Titulaire indiscutable en Liga durant toute la saison, Lucas Olaza va toutefois rentrer à Boca Juniors dans la mesure où Valladolid a été relégué en deuxième division. Toujours à l’affût, Pablo Longoria entend bien sauter sur l’occasion pour recruter le natif de Montevideo. La formation de Buenos Aires, qui ne comptait pas Lucas Olaza dans son effectif cette saison, ne retiendra pas son latéral gauche à tout prix. Mais pour les dirigeants argentins, hors de question de brader le joueur et d’en faire cadeau à Marseille. La somme de 6 ME est évoquée même si du côté de Pablo Longoria, on négociera bien sûr chaque centime pour tenter de faire baisser la facture finale. Latéral très offensif et plutôt à l’aise techniquement, Lucas Olaza correspond en tout cas parfaitement au profil souhaité par Jorge Sampaoli, qui souhaite jouer à gauche avec un élément similaire à Pol Lirola, qui avait parfaitement animé le couloir droit de l’OM lors de la deuxième partie de saison.