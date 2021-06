OM : Lirola, le dossier devient brûlant !

Dans : OM.

L’échéance du 30 juin étant dépassée, l’OM n’a plus la priorité de son option d’achat pour recruter Pol Lirola.

A en croire les informations de La Provence, le défenseur droit espagnol de l’OM souhaite impérativement rester à Marseille. Pol Lirola a d’ores et déjà fait savoir à son entourage qu’il ne souhaitait même pas discuter avec les autres clubs intéressés, tant son désir est de poursuivre l’aventure avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria à l’OM. Reste que lundi soir, la date butoir de son option d’achat a expirée, ce qui signifie que Marseille est désormais logé à la même enseigne que les autres clubs.

Lirola suivi en Angleterre et en Italie...

Et les menaces se multiplient pour Pablo Longoria dans la mesure où Pol Lirola est attentivement suivi par des clubs italiens et anglais. Une autre menace est à prendre en considération pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille : la Fiorentina, club avec lequel il est sous contrat. Et pour cause, le nouvel entraîneur de la Viola, qui n’est autre que Gennaro Gattuso, semble avoir la volonté de conserver Pol Lirola dans son effectif. Pour l’heure, tous ces éléments ne sont pas encore (trop) alarmants pour Marseille, car le club phocéen conserve la priorité du joueur.

.... Gattuso aimerait le garder à la Fio

De plus, la Fiorentina et l’OM négocient depuis de longues semaines, ce qui laisse penser que le dossier est avancé et que la direction italienne ne reculera plus, malgré la volonté de Gennaro Gattuso de le conserver. Pour rappel, le montant de l’option d’achat de Pol Lirola était initialement de 12 ME, une somme que Pablo Longoria souhaitait ramener au moins à 8 ME en raison du contexte sanitaire et économique. Un potentiel échange avec Kevin Strootman, qui s'est relancé au Genoa cette saison, a également été discuté entre l'OM et la Fiorentina. Titulaire indiscutable de Jorge Sampaoli dans le couloir droit de son 3-4-3, Pol Lirola a disputé 21 matchs en France depuis son arrivée à Marseille au mois de janvier pour un bilan de 4 passes décisives et 2 buts.