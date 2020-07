OM : Une boulette XXL d’Eyraud, Marseille va le payer

Dans : OM.

Le recrutement de Pape Gueye a été unanimement salué par les supporters marseillais, qui savent que l’ancien milieu du Havre avait tapé dans l’oeil de nombreux clubs avec ses prestations en Ligue 2.

Parti pour Watford, le jeune joueur a finalement cassé son contrat avec le club anglais, pour se retrouver libre selon son représentant. L’OM en a rapidement profité, alors que plusieurs autres clubs ont reculé dans ce dossier. Le club provençal a bouclé rapidement le dossier et le joueur semble parti pour disputer la saison normalement, puisqu’il a rejoint ses coéquipiers en stage au Portugal et a déjà pu faire étalage de ses qualités. Mais Watford ne devrait pas autoriser ce départ qu’il n’a pas autorisé. Et si l’OM est persuadé d’avoir agi dans son bon droit, la FIFA va mener l’enquête et cela pourrait faire mal. C’est ce que laisse entendre clairement Gilles Favard, le consultant de La Chaine L’Equipe estimant que Jacques-Henri Eyraud s’est bien fourvoyé et que le club olympien pourrait en faire les frais.

« Sincèrement, je ne comprends pas l’OM de signer Gueye alors qu’il a signé un contrat avec Watford. C’est très dangereux pour l’OM. Une négociation pour enterrer l’affaire ? Tu rêves. Watford se penche sérieusement sur le dossier, et ce n’est pas un pré-contrat, pas avec le maillot du club en photo. Powerpoint (le surnom de Jacques-Henri Eyraud) est à côté du sujet », a balancé Gilles Favard, persuadé que l’OM s’est littéralement mis en danger et pourrait aussi se faire condamner pour un transfert illicite, ce qui fait partie de l’éventail des sanctions de la FIFA pour la signature d’un joueur sous contrat. Surtout que Watford a anticipé le coup, prévenant chaque club intéressé par Gueye qu’il n’était pas libre, ce qui explique aussi pourquoi la concurrence n’a pas forcé dans ce dossier.