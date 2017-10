OM : Une basse vengeance des supporters de l’OM ?

Dans : OM, Europa League.

C’est devant 13.000 spectateurs que l’OM a connu un deuxième succès de rang à domicile en Europa League ce jeudi soir.

Comme lors de la première rencontre face à Konyaspor, le public olympien a totalement boudé ce match qui n’avait rien d’une affiche il faut bien le reconnaître. Néanmoins, comme face aux Turcs, cela n’a pas empêché les rares supporters phocéens de se faire remarquer, et pas forcément de la bonne façon. En effet, plusieurs fumigènes ont été allumés, ce qui avait déjà été le cas le mois dernier. Résultat, l’OM va inévitablement écoper de sanction, probablement financière, voire avec la fermeture d’une tribune pour le prochain match.

Et selon La Provence, c’était bien le but recherché par les fans de l’OM, qui voulaient marquer le coup en protestant contre le prix jugé trop élevé des places pour cette rencontre. Les supporters marseillais, dont les Winners, avaient exigé que l’entrée soit gratuite pour les abonnés, ce que la direction du club n’a pas accepté. Un bon moyen de faire perdre de l’argent à leurs dirigeants, et d’aller au bras de fer en vue des prochains matchs européens.