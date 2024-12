L’OM fait signer Bob Tahri

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ancien athlète français de très haut niveau et spécialiste du 3000 mètres steeple, Bob Tahri a souvent eu un rôle dans le football depuis la fin de sa carrière. Il s’était rapproché de l’AS Monaco ou du FC Metz ces dernières années. Le voilà désormais à l’OM annonce L’Equipe ce vendredi soir. Le quotidien sportif dévoile que l’ancien athlète de 45 ans a été recruté comme « player care » par Pablo Longoria, histoire d’encadrer les joueurs de l’effectif marseillais, notamment les jeunes et ceux qui arrivent de l’étranger. Une logistique mise en place pour permettre aux joueurs qui arrivent notamment à Marseille de réussir leur acclimatation et de ne pouvoir penser qu’au football.