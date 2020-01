OM : Une attaque surprise sur Sanson, Marseille doit trancher !

Dans : OM.

Dans une semaine, le mercato hivernal aura refermé ses portes. Avec un bilan positif ou négatif pour l’Olympique de Marseille ? Tout pourrait bien changer au cours des prochains jours…

Comme annoncé, et contrairement à l’OL, le club phocéen est en train de vivre un mois de janvier plutôt tranquille. Même si l’arrivée de Paul Aldridge a causé quelques remous entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, l’OM se la coule douce pendant ce marché des transferts. Il faut dire que Marseille n’a pas les moyens de recruter le moindre renfort, même au poste de latéral gauche, où le besoin se fait pourtant ressentir. Par contre, dans le sens des départs, Marseille n’est pas encore à l’abri. Si la rumeur menant Payet à West Ham a rapidement plongé, le feuilleton Morgan Sanson pourrait faire couler beaucoup d’encre ces prochaines heures. Courtisé par quelques clubs de Premier League l’été dernier, le milieu de 25 ans se retrouve désormais dans le viseur du Zenit, l'ancien club de Villas-Boas.

En effet, selon le média russe Championat, la formation de Saint-Pétersbourg a placé sa priorité sur l'ancien joueur de Montpellier. En quête d'un remplaçant à Matias Kranevitter, l'équipe dirigée par Sergeï Semak est prête à tout pour attirer Sanson dans ses filets en cette fin de mercato. Sauf que l'actuel leader de Russian Premier League pourrait tomber sur un os, sachant que Marseille n'est pas vendeur, sauf en cas d'offre exceptionnelle. De plus, Sanson a sûrement envie de rester à l'OM, vu qu'après une très bonne première partie de saison, Marseille est en route pour le podium en Ligue 1. En cas d'échec dans ce dossier Sanson cet hiver, le Zenit se dit en tout cas prêt à attendre l'été prochain pour le recruter. À ce moment-là, la donne sera probablement différente et Eyraud sera sûrement plus enclin à lâcher l'une des plus grosses valeurs marchandes de son effectif...