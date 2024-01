OM ‍: Une affaire en or, Vitinha affole le mercato

Dans : OM.

Avec la signature de Faris Moumbagna, l’OM ouvre la porte à un départ de Vitinha. Un scénario plausible car l’international espoirs portugais a des touches en cette période de mercato hivernal.

Il y a tout juste un an, l’Olympique de Marseille dépensait 25 millions d’euros plus des bonus pouvant faire grimper le tarif de l’opération à 32 millions d’euros pour Vitinha. Douze mois plus tard, le bilan de l’attaquant portugais de 23 ans est très négatif. « Viti » n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM ni à faire l’unanimité que ce soit avec Igor Tudor ou avec Gennaro Gattuso. Titulaire par défaut durant la CAN en raison des absences de Ndiaye ou encore de Sarr, l’ancien buteur de Braga ne sera pas retenu par Mehdi Benatia lors de ce mercato hivernal en cas d’offre.

L’OM a d’ores et déjà anticipé son départ avec le recrutement du prometteur attaquant camerounais Faris Moumbagna en provenance de Bodo Glimt en Norvège pour 8 millions d’euros. La question est maintenant de savoir qui est prêt à investir sur Vitinha ? A la surprise générale, les clubs intéressés sont nombreux. D’après les échos du journaliste italien Gianluigi Longari, Bologne, le FC Porto ainsi que le FC Séville ont manifesté leur intérêt. Ce ne sont pas les seuls à s’intéresser de près à Vitinha puisque de son côté, la Tribune OM dévoile que trois à quatre clubs de Premier League sont également chauds sur le dossier.

Vitinha suscite un vif intérêt en Angleterre

Proposé via des agents et des intermédiaires, le Portugais suscite un réel intérêt en Angleterre. Rien d’étonnant car avant sa signature à Marseille, il était dans les petits papiers de clubs tels que West Ham ou Brighton et à priori, son échec à l’OM ne lui a pas fermé les portes de la Premier League. Le compte spécialisé indique par ailleurs que Pablo Longoria réclame 20 millions d’euros pour le transfert de Vitinha lors de ce mois de janvier et a d’ores et déjà refusé une proposition atteignant 15 millions d’euros de la part de Brentford. A la surprise générale, Marseille ne devrait donc pas avoir de mal à se séparer de Vitinha cet été tout en limitant la casse financièrement ce malgré le flop du passage du Portugais à Marseille.