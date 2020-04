OM : Un Valbuena bis à Marseille, ça s'excite au mercato

Dans : OM.

Reprise ou pas du championnat, l’Olympique de Marseille a tout de même de grandes chances de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Un beau retour qui devra se faire avec les honneurs, pour éviter le fiasco de la dernière participation, avec un zéro pointé en phase de poule en 2013-2014. Malheureusement, la situation économique n’inspire pas à l’optimisme, et un ou deux départs majeurs sont redoutés. Niveau recrutement, il ne faudra pas attendre de stars, et c’est plutôt vers des recrues peu côtées que l’OM espère de bonnes surprises. Cela avait marché l’été dernier, puisque les venues d’Alvaro Gonzalez, Valentin Rongier ou Dario Benedetto n’avaient pas forcément de quoi faire la Une au départ.

Pour l’été prochain, le club provençal pourrait profiter de sa place en C1 et de son prestige pour récupérer un joueur gratuitement. Il s’agit de Jimmy Cabot, ancien feu follet de Troyes désormais à Lorient. En fin de contrat avec le club breton, l’ailier ne semble pas parti pour prolonger malgré la probable montée des Merlus. Selon France Football, qui en tire un portrait très flatteur, c’est une occasion à ne pas manquer pour l’OM, malgré la présence de Besiktas dans ce dossier. Ainsi, FF décrit Jimmy Cabot comme un joueur au profil de « Mathieu Valbuena », et rappelle qu’il est également le meilleur dribbleur de Ligue 2. Un bon plan qui représenterait un risque mesuré sur le plan financier, même si à 26 ans et avec une cinquantaine de matchs en Ligue 1 au compteur, Jimmy Cabot n’a pas encore réussi à marquer les esprits au plus haut niveau.