OM ‍: Un transfert historique déjà prévu par Longoria

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cible de l'OM au mercato estival, Ismael Bennacer s'est blessé avec l'Algérie pendant la trêve internationale. Il devrait manquer les quatre prochains mois mais cela ne dissuade pas Roberto de Zerbi d'aller le chercher à prix d'or.

Sportivement comme au mercato, l'OM ne se fixe aucune limite cette saison. Cet été, le célèbre Roberto de Zerbi est arrivé sur le banc en compagnie de Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood, Elye Wahi, Geronimo Rulli ou encore Neal Maupay. Cependant, ce n'est pas assez au goût de De Zerbi. L'Italien estime que son équipe a besoin d'un milieu de terrain supplémentaire avec la vente de Jordan Veretout à l'OL. Son successeur est tout trouvé en la personne d'Ismael Bennacer. Cependant, l'OM a raté le transfert de l'Algérien cet été, ne donnant pas suffisamment d'argent au Milan AC.

Bennacer à l'OM pour un prix record ?

Ce n'est que partie remise dans l'esprit de l'entraîneur marseillais. En effet, selon les informations de Live Foot, il pousse ses dirigeants à retenter leur chance en janvier prochain. Ismael Bennacer doit signer à l'OM coûte que coûte. Une formule qui n'a jamais aussi bien porté son nom vu les attentes financières des Rossoneri dans ce dossier. Le joueur algérien possède une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros.

🚨Ismaël Bennacer ne reviendra pas sur les terrains avant janvier 2025. {@SkySports} pic.twitter.com/1Dg78qsVWD — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 11, 2024

Les médias italiens indiquent que le Milan AC attend plutôt une somme proche des 30 millions d'euros pour Ismael Bennacer. De quoi faire du milieu algérien le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM devant Vitinha, acheté 25 millions d'euros avec 7 millions d'euros de bonus à Braga. Le club phocéen peut-il lâcher autant d'argent cet hiver ? Pas si sûr mais il peut négocier ce prix à la baisse d'ici quatre mois. C'est d'autant plus le cas qu'Ismael Bennacer s'est blessé gravement au mollet et sera absent des terrains...jusqu'en janvier prochain justement.