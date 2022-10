Gerson claque violemment la porte de l’OM !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mis sur la touche par Igor Tudor, Gerson stoppe les frais à l'OM. Son père et agent a annoncé qu'il se cherchait un club pour le mercato de janvier.

L’histoire entre Gerson et l’Olympique de Marseille est en train de se terminer brutalement. Le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire aux yeux d’Igor Tudor, et ce sont ses espoirs de disputer la Coupe du monde au Qatar qui s’envolent en ce moment même. Le Brésilien n’entre plus du tout dans les plans de l’entraineur marseillais malgré la multiplication des matchs. Et le clan de Gerson l’a très mauvaise. Autant dire que la sortie dans L’Equipe de son père et agent en dit long sur la cassure qu’il existe entre les deux partie. Et pour Marcao, son fils va vite regarder ailleurs au mercato pour ne s’embourber dans sa carrière.

Gerson veut quitter l'OM. Dommage que Belaïli ait déjà signé à Ajaccio, il a un Gerson dans chaque jambe. Mais bon, comme il n'est pas brésilien... pic.twitter.com/tAs9tXSrKS — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 24, 2022

« Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère, nous a-t-il confié avant de parler au président Pablo Longoria. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer. On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés », a prévenu celui représente les intérêts d’un joueur voulu par Jorge Sampaoli, et qui n’a pas convaincu Igor Tudor. Sitôt après cette sortie dans la presse, Gerson et son père ont pris rendez-vous avec Pablo Longoria pour expliquer clairement cette envie de partir au plus vite. Du moins selon eux...

Longoria n'a eu aucune nouvelle de Gerson

A moins d’un miracle, le président de l’OM va devoir prendre bonne note de la volonté du Brésilien « d’aller voir ailleurs », ce qui n’était pas forcément prévu à la base pour ce mois de janvier. De son côté, Longoria assure pour le moment n’avoir reçu aucune plainte ou aucune demande de départ de la part de l’ancien de Flamengo. En tout cas, à 25 ans et avec un potentiel indéniable même si sa nonchalance a beaucoup agacé Igor Tudor, Gerson attire du beau monde, et le FC Séville serait déjà prêt à bondir en cas de clash à Marseille. Il faut dire que Marcao joue un double jeu selon L’Equipe, avec déjà des recherches pour trouver un meilleur club à son fils, alors que la saison bat son plein et qu’il reste encore plus de deux mois avant le mercato d’hiver.