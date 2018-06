OM : Un transfert à l'OM ? Schneiderlin est emballé !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

La semaine dernière, France Football révélait que l’Olympique de Marseille s’intéressait toujours à Morgan Schneiderlin, en cas de départ de Zambo-Anguissa ou de Morgan Sanson. Une information confirmée par la presse anglaise en ce début de semaine. Effectivement, le Daily Star affirme que l’international français « a l’intention » de rejoindre le club phocéen durant le mercato. A l’évidence, l’OM réaliserait un joli coup en associant l’Alsacien à Luiz Gustavo la saison prochaine.

Une transaction qui paraît de plus en plus probable puisque les dirigeants d’Everton pourraient faciliter le transfert du joueur, ce dernier n’entrant visiblement pas dans les plans de l’entraîneur Marco Silva. C’est un véritable dégraissage qui attend le club britannique puisque mise à part Schneiderlin, le défenseur Ashley Williams, l’attaquant Yannick Bolasie et la star Wayne Rooney pourraient également partir. Reste néanmoins à savoir quelle indemnité de transfert sera réclamée par le club de Liverpool pour vendre l’ancien milieu de Manchester… Pour rappel, l’ex-joueur de Southampton avait été recruté en janvier 2017 contre un chèque de 23ME en provenance de Manchester United.