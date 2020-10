OM : Un titre inattendu pour Rami, il ne s'en vantera pas

Dans : OM.

Licencié pour faute grave par l’Olympique de Marseille, Adil Rami débute cette semaine sa nouvelle carrière de consultant.

Toujours en activité, le défenseur de Boavista au Portugal prépare doucement mais surement son après-carrière de footballeur professionnel de haut niveau. Quoi qu’il arrive désormais, Adil Rami aura marqué de son empreinte la Ligue 1 et plus globalement le football français avec 163 matchs à Lille, 75 matchs à Marseille, 36 sélections en Equipe de France et un titre de champion du monde à la clé en 2018. Néanmoins, tout le monde ne gardera pas un souvenir impérissable du défenseur de 34 ans. C’est notamment le cas à Marseille, où sa deuxième saison a été catastrophique, à tel point que Rudi Garcia l’avait rétrogradé au rang de remplaçant derrière les jeunes pousses Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.

En cette journée mondiale de la statistique, Opta Jean a par ailleurs publié un chiffre à peine croyable au sujet d’Adil Rami. Malgré son statut de défenseur titulaire à Lille puis à Marseille et de champion du monde, il est le joueur qui a commis le plus d’erreur amenant un but en Ligue ces 15 dernières saisons avec neuf erreurs manifestes ayant coûté un but à son équipe. Un chiffre qui peut donner froid dans le dos aux supporters de l’Olympique de Marseille et du LOSC, même si l’ancien employer communal de la mairie de Fréjus a également fait de grandes choses dans ces deux clubs avec un titre de champion de France dans le Nord et une finale de Ligue Europa en Provence. De quoi faire oublier les quelques boulettes défensives…