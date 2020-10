EdF : Comment Rami a fait gagner le Mondial 2018 aux Bleus

Dans : Equipe de France.

Vainqueurs du Mondial 2018 en Russie, les 23 Bleus ont vécu cette épopée dans une bonne humeur bénéfique au groupe. La discipline n'était pas toujours au rendez-vous comme le fait savoir Adil Rami.

Il y a plus de deux ans, l’équipe de France remportait sa deuxième étoile et entrait un peu plus dans l’histoire du football international. Lors de cette épopée en Russie, c’est toute une équipe qui a fait trembler ses adversaires. Du talent, une force de caractère sur le terrain mais surtout un groupe de copains en dehors. Pour le Canal Football Club, Adil Rami, est revenu sur la bonne ambiance qui régnait entre les 23 hommes qui composaient ce groupe unique. Après l’anecdote de l’extincteur en plein milieu de la nuit dans leur camp de base, le défenseur qui porte désormais le maillot de Boavista au Portugal a raconté une nouvelle histoire croustillante.

« Un jour, je vais voir les gars un par un. Le repas, il dure quinze minutes, on se fait chier à table, on parle que de foot, des entraînements. Les gars s’il vous plaît, venez on va voir le coach, on lui dit qu’on dégage à Moscou », annonce-t-il tout sourire. Le capitaine Hugo Lloris, craignant la réaction de Didier Deschamps, ne rentre pas dans le jeu d’Adil Rami, à contrario de Paul Pogba et Olivier Giroud. Le petit groupe s’en va alors parler au sélectionneur, qui a senti venir la bêtise. « On fait une équipe, je dis « Coach on peut vous parler ? », et là il dit « S’il y a Rami, c’est bizarre tout ça » et puis il fait le nécessaire pour qu’on puisse l’esquiver ». Finalement, la sortie a bien eu lieu pendant un jour de repos, et le défenseur central, 0 minute de temps de jeu pendant ce Mondial, est persuadé que son initiative a soudé le groupe pour le reste de la compétition.