OM : Un recrutement à l'américaine pour l'après-Zubizarreta

C’est la première interrogation d’une actualité riche à l’OM en ce moment, et dont tout le monde se serait bien passé.

Le départ d’Andoni Zubizarreta laisse pour le moment un grand vide sur le plan de la direction sportive. Avec le bras de fer Eyraud-Villas-Boas, les difficultés économiques et les rumeurs sur le rachat du club, cela peut paraitre encore secondaire, mais le mercato va arriver et l’OM n’a pas de directeur sportif. Les dirigeants ne semblent pas vraiment proche d'en trouver un, même si dans le communiqué effectué jeudi soir, il était précisé que ce point avait déjà bien avancé. En réaliste, l’OM est en quête d’un « directeur général chargé du football », et aurait même, selon La Provence, fait appel à un cabinet de chercheurs de têtes, basé à New-York.

L’influence américaine est toujours de mise dans le club, et cette opération a été lancée il y a un mois de cela, preuve que le départ de Zubizarreta était déjà actée depuis quelques temps déjà. Malgré cette avance, aucun profil n’a fait l’affaire. Le quotidien régional révèle que Vincent Tong-Cuong, ancien dirigeant de Guingamp et de Saint-Etienne, a été sollicité, sans suite. De plus, La Provence croit savoir que ce futur poste risque d’entrer en confrontation avec celui de Laurent Colette, directeur général du club depuis deux ans, et qui gère plus l’aspect financier et administratif, que sportif. Un mic-mac de plus à l’OM, où le projet dépend pour le moment grandement de la réponse d’André Villas-Boas sur son avenir, lui qui vient de recevoir, et de rejeter dans la foulée, une offre de prolongation.