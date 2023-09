OM ‍: Un proche de Longoria ne va pas s'en remettre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va devoir rapidement se remettre la tête à l'endroit après sa fessée subie face au PSG dimanche soir en Ligue 1. En interne, pas mal de choses devraient bouger.

A Marseille, la situation devient critique. La direction de l'OM va devoir rapidement trouver les bons ingrédients pour remonter la pente. La gronde avec les fans a créé pas mal de désordre au sein du board phocéen. Si Pablo Longoria s'était mis en retrait, le président espagnol de l'OM est revenu aux affaires. Cependant, ce n'est pas le cas de son bras droit, Javier Ribalta. Ce dernier se fait très discret et un départ dans les prochaines heures n'est pas à écarter, ce qui changerait la donne au coeur d'un club déjà dans la tempête.

Ribalta, ça sent mauvais pour l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon les informations de L'Equipe, Javier Ribalta n’a toujours pas fait son retour à Marseille depuis sa mise en retrait. Il n'était donc pas du déplacement à Paris ce dimanche soir en Ligue 1. Le média précise que Ribalta est actuellement en Suisse et pourrait bel et bien être en train de préparer ses valises pour quitter l'OM. « Il laisse les observateurs commenter sa situation, ne répond qu’à quelques proches, leur dessinant une tendance claire au départ », précise le quotidien français. Assurément une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria, qui perdrait un soutien de poids après le départ récent de Marcelino. En plus de chercher un nouvel entraineur, l'Espagnol devrait donc en faire de même avec le directeur sportif. Et il ne faudra pas se tromper, sous peine de mettre définitivement fin à son aventure sur la Canebière. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM se rendra sur la pelouse de l'AS Monaco. Un déplacement périlleux qui pourrait être encore une fois géré par Jacques Abardonado. Il faut dire qu'avec un dirigeant en moins et beaucoup de dossiers à traiter, Pablo Longoria ne parviendra peut-être pas à trouver un entraineur en quelques jours seulement après le départ inattendu de Marcelino.