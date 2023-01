L’OM tient son futur gardien, même Paul Lopez le sait

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va encore vivre un mercato hivernal mouvementé. Pablo Longoria souhaite renforcer l'effectif d'Igor Tudor tout en réalisant de belles ventes pour renflouer les caisses du club.

A Marseille, la reprise de la compétition se passe bien. Deux victoires en Ligue 1 et une qualification pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Cependant, ce mois de janvier est encore loin d'avoir livré toutes ses surprises. Car un mercato bat son plein et il reste difficile de savoir combien de mouvements auront lieu dans les prochains jours. A l'OM, peu de joueurs sont assurés de rester quoi qu'il arrive cet hiver. C'est néanmoins le cas de Pau Lopez. Depuis le départ de Steve Mandanda, le portier espagnol fait du très bon travail avec le club phocéen. Derrière lui, l'ancien de la Roma a néanmoins de la concurrence, avec Ruben Blanco mais surtout Simon Ngapandouetnbu. Pour Pau Lopez, le dernier cité a de grandes chances de faire le bonheur de l'OM dans le futur.

Ngapandouetnbu, Lopes est fan

En conférence de presse, le portier marseillais a dit tout le bien qu'il pensait de son jeune collègue de travail, âgé de 19 ans. « A l'entrainement, c'est lui qui fait le plus d'arrêts. Il est très fort, il s'améliore de saison par saison. Je ne sais pas s'il va partir ou pas, mais s'il arrive à améliorer certains points de son jeu, il sera le futur gardien de l'OM, car il a tout pour ça », a notamment indiqué Pau Lopez, qui devrait-là rassurer les fans de l'Olympique de Marseille sur le futur du poste de gardien de but. Une sortie qui indique également que Pau Lopez pourrait partir dans les prochains mois du club phocéen. L'été prochain, les dossiers seront encore compliqués à gérer pour Pablo Longoria. Ils dépendront surtout d'une qualification ou non pour la prochaine campagne de Ligue des champions.