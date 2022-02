OM : Un problème entre Sampaoli et ses joueurs ?

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Suite à la lourde défaite de son Olympique de Marseille sur la pelouse de Nice en quarts de finale de la Coupe de France mercredi (1-4), Jorge Sampaoli a subi une grosse vague de critiques.

Ce n’est pas nouveau, mais tout va très vite dans le football. Il y a une semaine, Jorge Sampaoli était le héros de Marseille, celui qui avait enflammé le Vélodrome lors du probant succès en L1 contre Angers (5-2). Sauf que cinq jours plus tard, l’entraîneur argentin est de nouveau la cible des critiques. Suiveur ou supporter, chacun y va de sa petite pique depuis l'élimination de la Coupe de la France de l’OM. En même temps, Sampaoli a donné le bâton pour se faire battre en alignant une équipe pour le moins étonnante, avec notamment quatre centraux sur la ligne défensive… Mais si Sampaoli a ses torts, ses joueurs aussi sont à incriminer, d’après les dires d’Emilie Ros.

« Soit Sampaoli n’écoute pas ses joueurs, soit les joueurs n’écoutent pas Sampaoli »

Sampaoli principal responsable de la défaite ?



Sampaoli principal responsable de la défaite ?

Il n'est pas le seul pour @Emilie_Ros qui dénonce le match de certains joueurs.

« Sampaoli principal responsable de la défaite ? Oui et non. Il faut juste se rappeler que Sampaoli, il crée. Il crée des systèmes, son équipe change, elle évolue. Il n’y a pas une équipe qui tienne deux matchs de suite… Contre Angers, il a créé des choses et ça a fonctionné. Il a voulu changer contre Nice, et ça n’a pas du tout fonctionné. Personne n’a compris ce qu’il a voulu faire, surtout pas ses joueurs. Par contre, à mon sens, outre le système qu’il a mis en place avec des positionnements un peu compliqués que les joueurs n’ont pas compris, certains éléments de son équipe se sont troués… Pau Lopez par exemple, il s’est troué sur ce match, alors qu’on lui loue une place complètement folle. D’ailleurs, c’était la Coupe de France, on s'attendait à voir Mandanda dans le onze de départ. Rongier, il a galéré. Tous les joueurs ont souffert. Car ils n’ont pas été mis dans de bonnes dispositions ? Oui, peut-être, il y a un problème de communication entre eux. Soit Sampaoli n’écoute pas ses joueurs, soit les joueurs n’écoutent pas Sampaoli », a balancé la consultante de L’Equipe de Greg, qui sait que l’OM doit vite oublier cette défaite, sous peine de plomber la suite de la saison, que ce soit en L1 ou en Europa Conférence League.