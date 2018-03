OM : Un prix cadeau pour cet attaquant ciblé au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Rennes.

Pas forcément satisfait de son escouade offensive, l’Olympique de Marseille va forcément prospecter en ce sens l’été prochain.

Un buteur de premier plan sera recherché, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais le constat est évident étant donnée la justesse de l’effectif et le fait que Clinton Njié ne devrait pas rester, un joueur offensif de complément ne sera pas de trop. C’est pour cela que les recruteurs olympiens ont ciblé Wahbi Khazri, qui se met en évidence avec Rennes alors qu’il n’est que prêté par Sunderland.

Toutefois, le club anglais est en grande difficulté financière comme sportive, et ne sera pas trop gourmand pour vendre l’international tunisien, annonce The Northern Echo. En effet, le journal du Nord de l’Angleterre annonce un prix de départ de 3 à 4 ME pour un joueur recruté plus du double en provenance de Bordeaux il y a deux ans de cela. Autant dire qu’à ce montant-là, et étant donnée la forme de Khazri, il y aura au moins le Stade Rennais qui sera intéressé, en plus de l’Olympique de Marseille.