OM : Un premier dossier sort sur Pablo Longoria

Dimanche matin, l’Olympique de Marseille a annoncé la signature de Pablo Longoria, nouveau directeur général en charge du football au sein du club phocéen.

Concrètement, l’ancien dirigeant de la Juventus Turin, de Sassuolo ou encore de l’Atalanta Bergame va remplacer Andoni Zubizarreta aux commandes du mercato marseillais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis divergent au sujet de l’Espagnol de 33 ans. Ce dernier a globalement laissé un excellent souvenir en Italie, où ses méthodes de « geek » ont été très appréciées afin de détecter de jeunes talents très prometteurs. En revanche, le constat est plus nuancé en Espagne, où il n’a visiblement pas laissé un souvenir impérissable du côté du FC Valence.

Dans une interview sans langue de bois accordée à la Cadena SER mi-mai et relayée ce mardi par RMC, le secrétaire technique du club espagnol Vincente Rodriguez avait tout simplement découpé Pablo Longoria. « Il n'a rien démontré à Valence car ce sont Mateu et Marcelino qui s'occupaient des transferts. Il m'a arnaqué et maltraité. Un jour, je l'ai attrapé et je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Il n'a pas osé en parler à Mateu. Ça montre quel genre de personne il est : un lâche et un menteur » avait notamment indiqué l’ancien collaborateur de Pablo Longoria au FC Valence. Un tacle les deux pieds décollés qui titillera certainement les suiveurs de l’Olympique de Marseille, qui attendent avec impatience de voir l’Espagnol en action du côté de l’Orange Vélodrome. Pour rappel, c’est le 3 août prochain que Pablo Longoria entrera officiellement en fonctions dans la cité phocéenne, et il sera jugé sur ses actes plutôt que sur ses passages précédents.