OM : Premier choc, Longoria veut la peau de Thauvin

A moins d’un tour de passe-passe improbable, l’Olympique de Marseille va devoir vendre des joueurs majeurs cet été pour combler son déficit.

Les éléments les plus rentables sont connus et se nomment Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Bouna Sarr ou Morgan Sanson. Un nom est souvent oublié dans cette liste, celui de Florian Thauvin. Absent pendant un an sur blessure, l’ailier champion du monde a doublement perdu de sa valeur. En raison de sa longue absence, mais aussi de son contrat qui se termine dans un an. Et l’ailier l’a suffisamment répété pendant le confinement, il n’entend pas bouger de l’OM et rêve d’y disputer la Ligue des Champions. Sans prolongation, cela veut dire un départ libre pour zéro euro dans un an, et cela, Pablo Longoria ne le supporte pas.

Selon Calcio Mercato News, l’une des premières mesures du nouveau « Head of Football » sera de tenter de placer Florian Thauvin sur la liste des transferts, et d’en tirer un prix convenable pour éviter le fiasco financier. Il faut dire que Pablo Longoria, passé par la Juventus avant de filer en Espagne, a encore ses entrées au club turinois, et sait que la Vieille Dame adore les paris avec les joueurs à l’approche de la fin de leur contrat. De quoi mettre sur pied un transfert capable de satisfaire tout le monde? Pour le moment, cela reste au stade de la rumeur, mais bien conscient de ce cas délicat, le nouveau dirigeant de l’OM n’envisage pas le départ de Thauvin pour zéro euro comme une fatalité. Une tactique qui peut aussi amener le gaucher à réfléchir à une prolongation…