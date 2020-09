OM : Un peu de Mbappé et de Ronaldo, voici Luis Henrique !

Dans : OM.

L’OM attend Luis Henrique cette semaine. Le jeune attaquant, qui arrive du Brésil, est une pépite dont le talent est comparé à quelques légendes du football.

L’OM a vécu un dimanche en demi-teinte. Un match nul miraculeux contre le LOSC à domicile (1-1), puis les révélations d’André Villas-Boas sur le nouvel attaquant recherché par le club. L’entraîneur portugais l’a certifié, « un avant-centre de 18-19 ans va arriver ». S’il n’a lâché aucune information sur l’identité du futur marseillais, AVB l’a qualifié de « pépite ». Un joueur à fort potentiel sur lequel RMC Sport a mis un nom ce lundi. Le média annonce que l’intéressé n’est autre que Luis Henrique, attaquant brésilien de 18 ans, évoluant à Botafogo (Brésil). Ce dernier doit s’engager avec le club olympien pour 10 ME.

Si le joueur est doté d’un grand talent à s’en référer à Villas-Boas, son nom est inconnu du grand public en France. Les fans marseillais peuvent néanmoins se rassurer. Celui qu’ils s’apprêtent à accueillir au Vélodrome affirmait le mois dernier pour Goal que des comparaisons avec les plus grands joueurs de la planète lui ont déjà été faites. « Ils parlent beaucoup de Kylian Mbappé. C’est ce que les gens me disent. Thierry Henry aussi. Ils ont déjà dit que mon style de sprint ressemble à celui de Ronaldo Nazario », confiait Luis Henrique. Des louanges qui font forcément plaisir au protagoniste, qui ne crachera pas sur un avenir similaire à celui des trois joueurs cités. Un départ du Brésil avant ses 20 ans, une histoire qui rappelle également celle de Neymar, lorsqu'il a rejoint le FC Barcelone en 2013 en provenance de Santos. De quoi enflammer les supporters de l'Olympique de Marseille, du moins jusqu'à ce que la signature soit officialisée et que Luis Henrique montre vraiment ce qu'il vaut sur les pelouses de Ligue 1 et en Ligue des champions.