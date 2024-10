OM ‍: Un nouveau taulier dans le loft, il y a danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Capitaine de l’OM ces dernière saisons, Valentin Rongier a perdu son statut avec la nomination de Roberto De Zerbi. En fin de contrat en juin 2026, l’ancien Nantais ne fait pas l’objet de discussions pour une prolongation.

L’été dernier, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas hésité à envoyer plusieurs tauliers de leur effectif dans le loft, afin de les inciter fortement à partir. Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Pau Lopez ou encore Jordan Veretout ont été écartés du groupe professionnel dans le but de les convaincre de lever les voiles. Une stratégie gagnante de la part de l’OM puisque tous les joueurs ont fait leurs valises, à l’exception de Chancel Mbemba. On le sait, Pablo Longoria déteste avoir des joueurs à qui il ne reste plus qu’un an de contrat et qui refusent de prolonger, et s’autorise désormais à envoyer dans le loft tous les éléments dans cette situation contractuelle.

L’an prochain, Valentin Rongier pourrait être concerné. Et pour cause, l’ancien capitaine du FC Nantes est sous contrat jusqu’en 2026, ce qui signifie qu’en juin prochain, il n’aura plus qu’un an au compteur. La Provence fait ce jeudi un point sur la situation de Valentin Rongier, et elle pourrait rapidement s’avérer précaire pour celui qui était capitaine de l’OM ces dernières années. En effet, à ce stade, aucune discussion n’a été engagée pour une prolongation du contrat de Valentin Rongier. Il faut dire que malgré une mentalité irréprochable, le milieu défensif de 29 ans sort d’une saison quasiment blanche, avec une blessure au genou l’ayant éloigné des terrains durant quasiment un an.

Tout juste de retour ces dernières semaines, il est encore loin d’avoir retrouvé son meilleur niveau, comme le prouvent ses matchs laborieux contre Nice puis Lyon en Ligue 1 au mois de septembre. Pour les dirigeants de l’OM, il n’est donc pas question de se précipiter en prolongeant le contrat d’un joueur dont on ignore s’il sera en capacité de retrouver son meilleur niveau après une aussi longue indisponibilité. De plus, il est important de préciser que Valentin Rongier n’a pas le plus petit salaire de l’effectif. Au club depuis 2019, le natif de Mâcon avait prolongé en 2022 avec des émoluments réévalués à 330.000 euros par mois. Avant de lui faire signer un nouveau contrat, Pablo Longoria va donc réfléchir à deux fois.

La question est de savoir si l’OM enverra son ancien capitaine dans le loft l’été prochain, dans le cas où la décision de ne pas le prolonger viendrait à entériner. A n'en pas douter, cela ferait une fois de plus polémique avec un joueur irréprochable, ayant presque atteint la barre des 200 matchs sous les couleurs marseillaises.