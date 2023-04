OM : Un nom tombe au mercato, les supporters se régalent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria ne manque pas d'idées pour renforcer l'Olympique de Marseille et sa dernière trouvaille fait clairement saliver les supporters phocéens. Le nom de Denis Zakaria est évoqué pour remplacer Matteo Guendouzi.

Pablo Longoria, qui sait régaler les supporters de l’OM avec des marchés des transferts actifs, des coups tentés et de nombreuses pistes, travaille bien évidemment déjà sur l’été prochain. L’objectif est de préparer une équipe compétitive pour la saison prochaine, en supposant qu’il y ait la Ligue des Champions au bout, ce qui est bien parti pour le club provençal. Une place en C1, c’est un élément à même d’attirer des joueurs de premier plan, comme l’atteste la venue d’Alexis Sanchez l’été dernier.

La Juventus ne compte pas sur Zakaria

Pour le prochain mercato, un dossier a été mis tout en haut de la pile, c’est celui menant à Denis Zakaria. L’international suisse a le profil pour remplacer Matteo Guendouzi, qui sera vendu cet été après les offres repoussées l’hiver dernier. Son prêt à Chelsea n’aura finalement pas convaincu, malgré quelques apparitions prometteuses. La Juventus va donc le récupérer, pour mieux le revendre car les dirigeants italiens n’ont pas spécialement prévu de le conserver dans leur effectif. Ils avaient pourtant déboursé 5 millions d’euros en 2022 pour le faire venir du Borussia Mönchengladbach, six mois avant la fin de son contrat.

Mais le joueur de la Nati se cherche encore après avoir déjà connu quatre championnats différents, et il pourrait en découvrir un cinquième. En effet, selon Foot Mercato, les relations excellentes entre Pablo Longoria et la Juventus pourraient permettre un transfert à un coût très raisonnable pour un joueur qui a besoin de se relancer. Le fameux prêt avec option d’achat quasiment obligatoire pourrait ainsi être de mise, même si aucun détail financier n’a pour le moment été révélé.

Zakaria, un joueur made in FUT

Une information qui a eu le don de faire bondir les supporters marseillais, qui espèrent clairement que cette rumeur ira au bout, et fera de Denis Zakaria un joueur de l’OM la saison prochaine. « Bravo, un très bon joueur », « si on le prend, c’est une dingueriez », « dès avril, on a des espoirs comme ça », « une vraie bonne pioche » « incroyable », ont lancé les supporters de l’OM, qui soupçonnent même Pablo Longoria de trainer sur ses consoles de jeu vidéo, et notamment les jeux de foot comme FIFA où Zakaria fait partie des joueurs très côtés chez les joueurs Ultimate Team. En tout cas, cela permet de voir le travail de fond de Pablo Longoria pour renforcer l’équipe, même si ce n’est pour le moment qu’une rumeur d’un mercato qui débutera dans deux mois.