OM : Un miracle Milik contre le PSG ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Absent de dernière minute pour le déplacement au Grèce, ce jeudi en C4, Arkadiusz Milik semblait forfait pour le match contre le PSG dimanche au Parc des Princes. Finalement, Jorge Sampaoli laisse entendre que le buteur polonais pourrait jouer.

A la veille du classique de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, l’entraîneur argentin du club phocéen était en conférence de presse, et l’une des premières questions concernait évidemment la possibilité que le buteur polonais de l’OM puisse faire le voyage jusqu’à la capitale. Annoncé dans le groupe marseillais, puis retiré une heure plus tard, le week-end dernier avant la réception de Montpellier, Arkadiusz Milik a également renoncé au dernier moment au voyage jusqu’en Grèce pour la rencontre face au PAOK. Tout indiquait que le buteur polonais ne serait pas non plus déplacement au Parc des Princes, mais finalement Jorge Sampaoli a laissé la porte ouverte à une présence de Milik dans son groupe. Même si l’Olympique de Marseille a bien carburé sans lui, le coach a donné de bonnes nouvelles concernant le joueur de 28 ans touché aux ischio avec l’équipe de Pologne en mars dernier.

Milik s'est entraîné, l'OM hésite encore

Sans s’enflammer, Jorge Sampaoli laisse planer le doute, alors qu’Arkadiusz Milik a participé au dernier entraînement collectif ce samedi avant le match face au PSG. « On pensait que Milik serait de retour contre le PAOK, il avait encore une petite gêne. Mais là il se sent beaucoup mieux, et on va voir s'il peut être dans le groupe dimanche, même si j'ai des doutes. La blessure était finalement plus importante que prévu », a confié l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui sait cependant déjà que son buteur vedette ne pourra pas jouer les 90 minutes à haute intensité qui s'annoncent dimanche soir au Parc des Princes.