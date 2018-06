OM : Un milieu saoudien en approche, un sponsor derrière tout ça ?

Dans : OM, Mercato.

La priorité de Marseille en ce début de marché des transferts, c’est le recrutement d’un avant-centre.

Mais l’arrivée d’un milieu de terrain est également à l’étude, afin de compléter ce secteur de jeu, qui a beaucoup souffert cette saison quand Luiz Gustavo est venu donner un coup de main en défense. C’est pourquoi l’OM se rapproche d’une recrue inattendue selon Le 10 Sport. Il s’agit de Jamal Bajandouh, milieu de terrain de 25 ans qui évolue à Al-Ittihad. Des discussions sont en cours entre les deux clubs, mais le média sportif évoque en toile de fond un dossier de plus grande ampleur, et notamment la possible arrivée d’un partenaire financier venu d’Arabie Saoudite.

Une opération assez surprenante mais qui permettrait donc de se renforcer tout en s’ouvrant la porte à d’éventuels sponsors ou partenaires. Ce ne serait pas la première fois que, dans le cadre de discussions financières, un transfert soit également en pourparlers. Mais pour le coup, cette arrivée aurait de quoi interroger pour un joueur de 25 ans qui a disputé plus de 100 matchs dans le championnat saoudien, et a déjà connu brièvement l’Europe avec un passage dans la réserve de Bournemouth en 2012.