OM : Un mercato XXS cet hiver, Villas-Boas est prévenu !

Dans : OM.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille devrait être dans une position d’observation plus que d’action durant le mercato.

A l’issue de la victoire olympienne sur la pelouse de Trélissac en 32es de finale de la Coupe de France, André Villas-Boas a été interrogé sur les intentions de son club durant ce mercato hivernal. Très franc et absolument pas adepte de la langue de bois depuis son arrivée en Provence, le coach portugais a été très clair. Sans vente, l’Olympique de Marseille ne sera pas en mesure de recruter de nouveaux joueurs à l’occasion de ce mercato hivernal.

« On ne peut pas recruter » a soufflé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, conscient des limites économiques actuelles du club, avant de poursuivre. « On a une chance d’aller sur le mercato seulement si on fait des ventes. C’est l’information que j’ai du propriétaire (ndlr : Frank McCourt) ». La semaine dernière, il a été question des départs de Valère Germain et de Kevin Strootman, deux joueurs qui ne seront pas retenus par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta en cas d’offre. Mais l’ancien buteur de Monaco et l’international néerlandais jouissent de gros salaire à Marseille, ce qui rend toute transaction délicate à boucler pour ne pas dire impossible. Au rayon des arrivées, l’OM aimerait se renforcer au poste de latéral gauche mais comme indiqué par André Villas-Boas, tout dépend d’un éventuel départ qui pourrait alors tout débloquer…