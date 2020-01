OM : Garder Strootman mais lâcher Germain, un choix assumé au mercato

Dans : OM.

Dans quelques jours, l’Olympique de Marseille retrouvera le chemin de la compétition face à Trélissac en Coupe de France. Avec un effectif inchangé, et ce pour tout l'hiver ?

André Villas-Boas en a parfaitement conscience. Son club phocéen ne recrutera pas de nouveaux joueurs durant ce mois de janvier. À moins qu’Andoni Zubizarreta n’arrive à alléger la masse salariale d’une manière considérable d’ici au sprint final de ce marché des transferts. Mais grâce à quels joueurs ? Si le cas de Kevin Strootman est souvent remis en avant, c’est le dossier Valère Germain qui fait couler beaucoup d’encre en ce début d’année à l'OM. Remplaçant de Darío Benedetto, le buteur de 29 ans a potentiellement des envies d’ailleurs cet hiver. Pisté par plusieurs clubs de Ligue 1, comme Nantes ou Saint-Etienne, l’ancien Monégasque pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure. Ce qui pourrait soulager les dirigeants olympiens, compte tenu du fait que Germain émarge à 300 000 euros mensuels. De quoi faire basculer Romain Canuti.

« Germain, c’est l’assurance d’avoir huit buts par saison. Et c’est important d’avoir un attaquant comme ça dans ta liste. Ce n’est pas un poison, c’est un bon joueur de club. Mais ce facteur financier est très important à l’OM. Marseille n’a pas fait diminuer sa masse salariale l’été dernier, donc le fair-play financier est toujours présent… Les clubs intéressés, ils recherchent un vrai buteur, mais pas pour jouer à deux devant. La seule solution, ce serait Saint-Etienne. Puel l’avait à Nice quand Germain a fait sa superbe saison. Sainté n’a que Beric. Si l’ASSE est disposée à payer l’intégralité du salaire de Germain, pourquoi pas. Pour alléger les finances de l’OM, ce départ de Germain serait pas mal. Pour moi, Strootman est plus précieux que Germain », a lâché le journaliste du Phocéen, qui sait que Germain n’a plus été titulaire avec l’OM depuis le 27 octobre dernier lors de la déculottée face au PSG...