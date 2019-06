OM : Un mercato made in L1 à Marseille, il en rêve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Marcus Thuram, Valentin Rongier… Ces derniers jours, les rumeurs se multiplient autour de l’Olympique de Marseille.

Et pour l’heure, cela concerne essentiellement des joueurs de Ligue 1. Ce qui n’est pas pour déplaire à Bernard Pardo, lequel a confié dans une interview accordée au Phocéen que Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas seraient bien inspirés de miser sur des jeunes talents en France. Un avis qui devrait être partagé par le directeur sportif marseillais, qui avait soumis à Rudi Garcia plusieurs joueurs de L1, tous refusés par l’ancien coach de Rome l’été dernier.

« J'aimerais voir arriver des joueurs au caractère irréprochable. Pas forcément des grands noms, mais des hommes avec des valeurs. On s'est trop fait bouger la saison dernière, ce n'est pas normal pour un club comme l'OM. Dans la mesure où on ne peut pas se positionner sur les grands championnats, il faut recruter en Ligue 1, où il y a de très bons joueurs qui prouvent leur valeur tous les weekend » a confié l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir ce qui sera possible financièrement pour le 5e du dernier championnat.