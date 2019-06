OM : Thuram et Rongier, Marseille lance son mercato !

Dans : OM, Mercato, FC Nantes, Ligue 1, EAG.

Très actif depuis l’officialisation de son arrivée, André Villas-Boas planche bien évidemment sur le marché des transferts de l’Olympique de Marseille.

En compagnie de ses dirigeants, l’entraineur portugais travaille les pistes, alors que l’OM n’a pour le moment aucune recrue à deux semaines de la reprise de l'entrainement. Aucune arrivée n’est en cours de finalisation, mais les priorités sont désormais établies, affirme le média local Football Club de Marseille. Et c’est en Ligue 1 qu’AVB rêve de faire son marché, avec deux joueurs dans le viseur de l’OM depuis quelques temps déjà. Il s’agit de Marcus Thuram, qui ne restera pas à Guingamp, mais qui est surtout courtisé en Allemagne, avec le prix qui va avec puisqu’il en coûterait près de 20 ME pour s’offrir ses services.

Difficile à concrétiser donc, ce qui ne serait pas le cas de la venue de Valentin Rongier. Le capitaine du FC Nantes n’a jamais caché son intention de changer d’air en cas de belle offre, et Andoni Zubizarreta aurait été approuvé à tous les niveaux dans sa volonté d’aller chercher le milieu de terrain de 24 ans, dont la valeur a fortement grimpé ces derniers mois pour atteindre 17 ME. Deux grosses dépenses qui ne correspondent pas vraiment à la situation économique à Marseille. Mais à l’heure où les départs se font attendre et que la campagne d’abonnement est lancée, l’arrivée d’un nouveau joueur de cet acabit aurait de quoi rassurer les supporters sur la saison prochaine.