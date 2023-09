OM ‍: Un mercato en bois, Marcelino trahi par Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM inquiète de plus en plus ses fans... Le récent match nul à domicile face à Toulouse a été la goutte de trop pour beaucoup. Marcelino n'est clairement pas le seul coupable.

A Marseille, la tension monte avant le déplacement de l'OM sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam jeudi soir en Ligue Europa. Le match nul contre Toulouse ce dimanche ne passe pas. Le contenu des rencontres n'est pas du tout apprécié par les fans et observateurs phocéens. Un manque d'envie et d'investissement est pointé du doigt. D'ailleurs, au sortir de la rencontre face au Téfécé, des Ultras du club n'ont pas hésité à tancer les joueurs afin de les inciter à faire plus. Outre les joueurs, Marcelino et le board marseillais irritent. L'entraineur espagnol se voit notamment reprocher le fait de ne pas faire appel à Azzedine Ounahi, laissé sur le banc depuis maintenant 4 matchs de suite en Ligue 1.

Marcelino en plein doute à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon les informations d'RMC, Marcelino pourrait faire quelques ajustement tactiques prochainement. L'ancien de Bilbao n'est en effet pas satisfait du rendement des récentes recrues faites par Pablo Longoria. « Marcelino n’est pas fermé à l’idée de faire évoluer son système, même s’il veut encore se donner du temps. En ce sens, l’aveu de Pau Lopez dimanche montre effectivement qu’il faudra pas mal de patience. Le gardien espagnol a reconnu que les Olympiens éprouvent quelques difficultés à s’adapter aux consignes et à ce que demande l’entraîneur espagnol. Rien à voir avec le marquage individuel et le pressing haut d’Igor Tudor… Marcelino veut une défense un peu plus basse et des transitions très rapides vers l’avant. Ce qui demande de grandes qualités techniques et beaucoup de précision dans les sorties de balle. Les premiers doutes s’installent donc, à Marseille, au sujet de l’effectif et de sa capacité à s’adapter aux souhaits de Marcelino. Les prestations d’Aubameyang et de Correa, dimanche, voire celles de N’Diaye ou Kondogbia lors des précédents matchs, ont déjà douché l’enthousiasme suscité par le mercato marseillais », indique notamment le média, qui rajoute par la même occasion que la mise à l'écart d'Ounahi serait due à un manque d'investissement à l'entrainement. Ambiance donc... alors que les Ultras phocéens ont pu une nouvelle fois faire part de leur frustration ces dernières heures lors d'une réunion avec certains membres de l'OM.