Tudor sans pitié, il va piocher à l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Igor Tudor n'aura pas mis très longtemps pour retrouver un club après son départ de l'OM l'été dernier. Le Croate est désormais le nouvel homme fort de la Lazio.

L'OM éprouve pas mal de difficultés depuis le départ d'Igor Tudor l'été dernier. Le Croate était lassé par les pressions et la complexité de pouvoir évoluer sereinement dans le contexte phocéen. Tudor n'a pas mis très longtemps pour retrouver chaussure à son pied, lui qui a toujours voulu revenir en Serie A. Et cela tombe bien, la Lazio lui a offert les rênes de son équipe première. Les Romains sont en grand manque de confiance et l'ancien de l'OM devra donc trouver assez rapidement les bonnes solutions pour limiter la casse jusqu'à la fin de saison. L'été prochain, il pourra ensuite mettre ses idées en place avec un recrutement qu'il souhaite. Et Igor Tudor ne veut pas se faire prier pour aller se servir... à l'Olympique de Marseille.

Igor Tudor, la menace est réelle pour l'OM

Si l'on en croit les informations du Corriere dello Sport, l'ancien de l'Hellas Vérone veut tenter sa chance pour faire venir à la Lazio Jonathan Clauss, Valentin Rongier et Nuno Tavares. Trois joueurs avec lesquels il a déjà travaillé dans la cité phocéenne. A noter que déjà, Tudor va devoir travailler avec Mattéo Guendouzi, avec lequel les relations s'étaient rafraîchies sur la fin à l'Olympique de Marseille. Cependant, le Croate s'est dit prêt à travailler avec le vice-champion du monde, qui pourrait donc être rejoint par des vieilles connaissances la saison prochaine. Peu de chances en revanche que Pablo Longoria facilite la tâche à son ancien entraineur, qui avait laissé le club phocéen dans une situation délicate l'été dernier même si l'Espagnol ne dirait pas non plus non à une belle offre afin de soulager les caisses de l'Olympique de Marseille. Affaire à suivre.